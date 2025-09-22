В Волгоградской области наградили победителей военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

«Победа в финальном бою — это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг. Особенно ярко запомнился штурм здания — мы действовали как одно целое, поддерживали друг друга, не сдавались ни на секунду. Наш наставник, Виталий Евгеньевич, был с нами рядом на каждом шагу, верил в нас и подбадривал даже в самые трудные моменты. Но главное — это наша команда. Мы как одна семья, где каждый болел за другого и помогал несмотря ни на что. Именно эта поддержка, дружба и вера в себя и друг друга сделали нашу победу настоящей и такой ценной для каждого из нас», — рассказал участник армии-победителя финала игры «Зарница 2.0» Владислав.