Что важно знать о Китае российским туристам, чтобы поездка прошла гладко

«Например, в начале октября в Китае празднуют Чунь Цзье — фестиваль середины осени. Настоятельно советую не путешествовать в это время: куда бы ты ни пошел, везде будет толпа! Очереди в ресторан доходят до сотен человек. Пройтись по центральным площадям нет возможности — ты просто будешь качаться в толпе. То же самое касается и Китайского Нового года, майских праздников», — подчеркнула она.