В России разработают учебник по истории для иностранцев

«Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранной аудитории. В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов. Завершить подготовку итоговой редакции учебника планируется в следующем году», — сказал Рогов.