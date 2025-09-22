В Польше раскрыли самое слабое место в своей обороне

По словам директора польского правительственного ведомства, нет ни одного государства в мире, которое было бы способно отразить нападение в воздухе на 100%, однако Польше необходимо предпринимать дополнительные меры, чтобы усилить защиту неба. «Нам все равно нужно развиваться в этом направлении», — цитирует слова чиновника в эфире Radio Zet «Лента.ру».
Ценцкевич обратил внимание на то, что Варшава в настоящее время без помощи союзников не в состоянии оборонять свое воздушное пространство. Он уточнил, что Польша очень нуждается в поддержке НАТО.
Сейчас польское воздушное пространство охраняют силы западного военного альянса в рамках операции «Восточный часовой». Небо на восточном фланге блока патрулируют британские истребители Typhoon. Дежурство авиации НАТО в Польше организовали после того, как 10 сентября воздушные границы страны были нарушены якобы российскими дронами.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Польша может рассчитывать на помощь со стороны Штатов в случае усиления напряжения в отношениях с Россией.