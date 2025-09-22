Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше раскрыли самое слабое место в своей обороне

Воздушное пространство Польши не защищено в должной мере, поэтому границы страны могут легко нарушить воздушные суда. Такое заявление сделал глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам директора польского правительственного ведомства, нет ни одного государства в мире, которое было бы способно отразить нападение в воздухе на 100%, однако Польше необходимо предпринимать дополнительные меры, чтобы усилить защиту неба. «Нам все равно нужно развиваться в этом направлении», — цитирует слова чиновника в эфире Radio Zet «Лента.ру».

Ценцкевич обратил внимание на то, что Варшава в настоящее время без помощи союзников не в состоянии оборонять свое воздушное пространство. Он уточнил, что Польша очень нуждается в поддержке НАТО.

Сейчас польское воздушное пространство охраняют силы западного военного альянса в рамках операции «Восточный часовой». Небо на восточном фланге блока патрулируют британские истребители Typhoon. Дежурство авиации НАТО в Польше организовали после того, как 10 сентября воздушные границы страны были нарушены якобы российскими дронами.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Польша может рассчитывать на помощь со стороны Штатов в случае усиления напряжения в отношениях с Россией.