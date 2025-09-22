Мэрия Екатеринбурга закупит лошадей для спортивной школы

На покупку лошадей и экипировки потратят 1,9 миллиона рублей. Половину средств выделит регион, остальную часть внесут жители города. На данный момент это единственная муниципальная спортивная школа в стране. Учреждению принадлежит 43 лошади, а бесплатные занятия здесь посещают 200 воспитанников.