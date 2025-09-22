Ричмонд
Мэрия Екатеринбурга закупит лошадей для спортивной школы

В екатеринбургскую спортивную школу закупят семь лошадей.

Источник: Комсомольская правда

В екатеринбургскую спортивную школу «Исток» закупят 7 лошадей и 70 единиц экипировки. Это стало возможно благодаря проекту, реализуемому администрацией города. Он победил в городском конкурсе инициативного бюджетирования. Идею предложили родители воспитанников.

— За счет увеличения поголовья удастся более равномерно распределить нагрузку между скакунами во время занятий, — сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбург.

На покупку лошадей и экипировки потратят 1,9 миллиона рублей. Половину средств выделит регион, остальную часть внесут жители города. На данный момент это единственная муниципальная спортивная школа в стране. Учреждению принадлежит 43 лошади, а бесплатные занятия здесь посещают 200 воспитанников.

Стоит отметить, что Екатеринбург находится в числе лидеров по реализации проектов среди мегаполисов. С 2018 по 2024 год удалось реализовать 353 инициативы жителей города.