Ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси

Так, по словам ведущего научного сотрудника Института экспериментальной ботаники НАН Ирина Вознячук, на данный момент в Беларуси леса занимают свыше 40% территорий. Однако данный показатель лишь восстановился до значений конца девятнадцатого века. Так как ранее белорусские леса пережили периоды бесконтрольных вырубок во время первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. В результате сократилась лесистость до критических значений — немногим более 20%.