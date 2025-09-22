Ричмонд
Ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси

Белорусские ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Национальной академии наук сказали, каких деревьев больше в Беларуси, пишет sb.by.

Так, по словам ведущего научного сотрудника Института экспериментальной ботаники НАН Ирина Вознячук, на данный момент в Беларуси леса занимают свыше 40% территорий. Однако данный показатель лишь восстановился до значений конца девятнадцатого века. Так как ранее белорусские леса пережили периоды бесконтрольных вырубок во время первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. В результате сократилась лесистость до критических значений — немногим более 20%.

Леса Беларуси сейчас насчитывают 27 местных пород деревьев, 12 из которых — лесообразующие.

Более других деревьев в Беларуси распространена сосна, которая может произрастать на любых почвах: от беднейших песчаных до заболоченных. Еще повсеместно встречается береза повислая.

А в хвойных лесах доминирует ель обыкновенная, которой нужны более прохладные и влажные условия. Таких деревьев больше в северной части Беларуси.

При этом в южной и центральной частях республики есть много дубрав из дуба черешчатого.

— Старейшим дубам в стране — около 400 лет, — пояснила представитель НАН.

Также почти в любом лесу Беларуси можно найти ольху черную. Но больше всего ей по нраву низкие берега рек и озер.

В городах же для озеленения, в основном, используют клен остролистный, липу мелколистную и ясень.

Ранее мы писали, как президент Беларуси Александр Лукашенко высаживал лес на малой родине после урагана.

А еще Белстат сказал, что находится на 40% территории Беларуси.

Тем временем популярный у белорусов Wildberries изменил условия оплаты заказов.

