Мэр Казани: «Я искренне верю в ваше будущее. Добро пожаловать в Казань, в Татарстан, в Россию!»

В Казани стартовал первый Юношеский фестиваль БРИКС. Мероприятие собрало 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, представляющих 35 муниципалитетов 13 стран мира. Церемония открытия прошла сегодня в театре им. Г. Камала, участников лично поприветствовал мэр Казани Ильсур Метшин.
«Дорогие гости и участники, мы вас искренне рады приветствовать в Казани!, — обратился мэр Казани Ильсур Метшин. — Одной из наших идей было, чтобы наши дети обменивались лучшими практиками и дружили. Так зародилась идея проведения фестиваля, который объединит в себе и культурную часть, и образовательную. Я искренне верю в ваше будущее. Добро пожаловать в Казань, в Татарстан, в Россию!».
Инициатива создания юношеского фестиваля была заявлена Ильсуром Метшиным в прошлом году на Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Дубае. Идея получила широкую поддержку, став ярким примером международного сотрудничества.
На церемонии открытия фестиваля участникам показали видеовизитки, которые познакомили их с историей России и Татарстана. На сцене выступили талантливые артисты, исполнившие песни и танцевальные номера.
Особым моментом шоу-программы стал торжественный парад флагов: на сцену вынесли знамена 13 стран-участниц, символизирующих единство и дружбу. В фестивале принимают участие представители Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Турции, Эфиопии, Индонезии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта и Ирана.
Среди участников фестиваля — Катарина Салис Карратури Перейра из Бразилии. Девушка рассказала, что путь из Сан-Паулу в Казань занял около 17 часов. Она приехала на фестиваль, чтобы завести новых друзей и получить новые знания. Катарина пришла на церемонию открытия в ярком в национальном костюме своей страны.
17-летний У Цзюньши, прибывший из китайского города Чанчунь, также поделился своими эмоциями о Юношеском фестивале БРИКС: «В Казани я прекрасно провожу время со своими одноклассниками. Мой любимый предмет — информатика, и я приехал сюда, чтобы повысить свои навыки в этой сфере», — отметил У Цзюньши.
На протяжении семи дней участников ждет насыщенная и разнообразная программа в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия»: мастер-классы по робототехнике, международный песенный конкурс «БРИКСовидение», шоу национальных костюмов, фестиваль настольных игр, квесты, а также игры и дискотеки.
Ключевым событием станет олимпиада школьников городов и партнеров стран БРИКС+ по математике и информатике, которая пройдет 23 сентября в стенах Казанского федерального университета. Участники продемонстрируют свои знания и командный дух в двух возрастных категориях — старшей (16−17 лет) и младшей (14−15 лет). Фестиваль также станет площадкой для серьезных дискуссий: завтра состоится заседание Комитета по молодежной политике и образованию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Эксперты обсудят актуальные вызовы и лучшие практики в сфере молодежной политики, формируя дорожную карту для будущего сотрудничества.
Гости Казани также погрузятся в атмосферу города: их ждут экскурсии по легендарному Казанскому Кремлю, театру им. Г. Камала, современному экстрим-парку «УРАМ» и Казанскому зооботсаду, а также посещение хоккейного матча «Ак Барс» — «Авангард».
Завершится фестиваль гала-концертом, где выступят лучшие юношеские и детские творческие коллективы Татарстана и стран-участниц, демонстрируя миру богатство культур и талантов.
Фестиваль оставит после себя не только яркие воспоминания, ребята высадят деревья на аллее «Друзья мира», символизируя рост и укрепление международных связей. А в гимназии № 107 появится юношеская библиотека БРИКС+ с молодежными изданиями из разных стран.