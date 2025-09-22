Мэр Казани: «Я искренне верю в ваше будущее. Добро пожаловать в Казань, в Татарстан, в Россию!»

«Дорогие гости и участники, мы вас искренне рады приветствовать в Казани!, — обратился мэр Казани Ильсур Метшин. — Одной из наших идей было, чтобы наши дети обменивались лучшими практиками и дружили. Так зародилась идея проведения фестиваля, который объединит в себе и культурную часть, и образовательную. Я искренне верю в ваше будущее. Добро пожаловать в Казань, в Татарстан, в Россию!».