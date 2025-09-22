Женская консультация больницы № 2 в Ульяновске обновила оборудование

Современный ультразвуковой сканер поступил в женскую консультацию городской больницы № 2 в Ульяновске. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Ульяновской области.
Новый аппарат оснащен складным дисплеем высокой яркости с диагональю 10,4 дюйма. Также особое внимание заслуживает ультразвуковая система: она обеспечивает стабильный и качественный результат даже при движениях и перемене положения пациента. Трехуровневая визуальная и акустическая сигнализация помогает врачу своевременно реагировать на любые изменения во время исследования.
Помимо этого, для удобства работы медиков предусмотрена возможность дополнительного управления аппаратом с помощью USB-мыши или USB-клавиатуры. Это упрощает ввод данных и навигацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.