«Резкое изменение погоды». Белгидромет предупредил о резком и похолодании и морозах в Беларуси с 23 сентября

В Белгидромете сообщили, что в Беларуси ожидается резкое и сильное похолодание.
Уже во вторник, 23 сентября, днем почти во всей стране сильно похолодает.
— На большей части территории страны и в Минске ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает, — констатировали в Белгидромете.
При этом белорусские синоптики сообщили, что в этот день в Беларуси будет не теплее +11 — +17 градусов в середине дня.
К середине недели в республике станет еще холоднее. Белгидромет вынес штормовое предупреждение из-за заморозков.
Ночью в четверг, 25 сентября, в воздухе и на почве во многих районах — заморозки около 0 — −3 мороза.
— В Минске в окрестностях города ожидаются заморозки 0 — −2 градуса, — предупредили синоптики белорусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 22 по 28 сентября, предупредив про первые осенние заморозки.
Тем временем ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси.