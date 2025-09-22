Школьников Тверской области научат распознавать дипфейки

Ребята узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны. К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Посмотреть видеоролик и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта до 12 октября.