Школьников Тверской области научат распознавать дипфейки

Просветительский проект «Цифровой ликбез» подготовил для школьников Тверской области видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать. Мероприятие реализуется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате правительства региона.
Дипфейки — это сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи. Их часто используют мошенники. Например, они могут подделать голос родственника, чтобы убедить действовать в своих интересах.
Ребята узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны. К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Посмотреть видеоролик и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта до 12 октября.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.