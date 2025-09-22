В Тульской области обновили 4 километра дороги в Заокском районе

Ремонт на участке региональной автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево в Заокском районе Тульской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Во время ремонта полностью заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили 13 съездов и 3 остановочные площадки, а также нанесли дорожную разметку. Работы на объекте протяженностью около 4 км стартовали в июне.
Дорога имеет социально важное значение, так как по ней регулярно курсирует общественный транспорт. Кроме того, трасса обеспечивает связь между населенными пунктами и федеральной трассой М-2 «Крым».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.