В Ленобласти решили, когда начнут протапливать

По словам главы комитета по ТЭК, технически Ленобласть полностью готова к зимнему сезону. Подготовлены почти 2,5 тысячи километров теплосетей и 725 котельных, а для устранения нарушений в случае внештатных ситуаций сформированы 676 аварийных бригад, сообщили в администрации региона.
В Петербурге решение о начале периодического протапливания планируют принять ориентировочно 25 сентября. Продлится оно две недели. Точная дата старта отопительного сезона в городе будет зависеть от погоды и прогнозов Росгидромета.
О том, как готовят к зиме Петербург, в Смольном рассказали на заседании правительства 18 сентября. Подробности читайте в материале «Фонтанки».
«Фонтанка» писала, что осень полноценно вступила в свои права. Уже в среду в области ждут первые снежинки и заморозки.