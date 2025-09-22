В Ленобласти решили, когда начнут протапливать

По словам главы комитета по ТЭК, технически Ленобласть полностью готова к зимнему сезону. Подготовлены почти 2,5 тысячи километров теплосетей и 725 котельных, а для устранения нарушений в случае внештатных ситуаций сформированы 676 аварийных бригад, сообщили в администрации региона.