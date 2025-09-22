Ричмонд
В Ленобласти решили, когда начнут протапливать

Власти Ленинградской области определились с началом отопительного сезона. Со следующей недели в регионе начнут протапливание в социальных учреждениях, сообщил 22 сентября председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов.

Источник: Фонтанка.ру

По словам главы комитета по ТЭК, технически Ленобласть полностью готова к зимнему сезону. Подготовлены почти 2,5 тысячи километров теплосетей и 725 котельных, а для устранения нарушений в случае внештатных ситуаций сформированы 676 аварийных бригад, сообщили в администрации региона.

В Петербурге решение о начале периодического протапливания планируют принять ориентировочно 25 сентября. Продлится оно две недели. Точная дата старта отопительного сезона в городе будет зависеть от погоды и прогнозов Росгидромета.

О том, как готовят к зиме Петербург, в Смольном рассказали на заседании правительства 18 сентября. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка» писала, что осень полноценно вступила в свои права. Уже в среду в области ждут первые снежинки и заморозки.