Алина Загитова рассказала, почему скрывает подробности своей личной жизни

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой объяснила, почему никогда не делится подробностями о своих романтических отношениях в социальных сетях и других публичных пространствах.

Источник: социальные сети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

"Почему тема личной жизни табу? Скажу банально: личное — не публичное для меня. Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать, если у меня их не будет. Я об этом скажу, когда у меня будет колечко на пальчике, когда я выйду замуж. Я приняла для себя вот такую историю. Понимаю, всем интересно, интересно полазить…

Разные истории случаются, уже куча примеров: люди и расстаются, и недопонимания в отношениях. Я приняла для себя такой способ.

Людям свойственно додумывать, у всех фантазия буйная, особенно у журналистов. Я не осуждаю, это их работа, я с пониманием. Понимаю, что такое рейтинги и за счет чего они делаются. За счет колких вопросов, которые могут застать врасплох", — объяснила Алина Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Напомним, ранее Алина Загитова вошла в список базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стало участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

В середине сентября фигуристка посетила в Казани место стройки будущего ледового дворца, где обоснуется школа ее имени. Она проинспектировала строительство и посмотрела рендеры.