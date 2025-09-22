Алина Загитова рассказала, почему скрывает подробности своей личной жизни

"Почему тема личной жизни табу? Скажу банально: личное — не публичное для меня. Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать, если у меня их не будет. Я об этом скажу, когда у меня будет колечко на пальчике, когда я выйду замуж. Я приняла для себя вот такую историю. Понимаю, всем интересно, интересно полазить…