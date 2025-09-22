В Казанском зооботсаду стартовал конкурс на имена для амурских тигрят

Тигрят изъяли из природы в истощенном состоянии. Так, самца нашли зимой 2024 года в Нанайском районе Хабаровского края, а самку — весной 2025 года недалеко от села Некрасовка. После реабилитации и лечения животные отправились в Казань, где теперь будут жить в комфортных условиях. Амурский тигр, самый крупный подвид тигров на планете, может достигать веса до 300 килограммов. Этот величественный хищник занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе осталось всего около 750 особей.