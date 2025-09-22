Ричмонд
Последние новости к вечеру 22 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 22 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 22 сентября — в проекте Новости Mail.

Путин заявил о готовности РФ придерживаться ДСНВ после его истечения

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности сделал ряд заявлений о ситуации в сфере стратегической стабильности. Президент отметил, что российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.

Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии

Источник: РИА "Новости"

Бывший чиновник арестован по делам, связанным с неправомерным доступом к информации и клеветой. В 2016—2021 годах Бальбек являлся депутатом Государственной Думы РФ от Крыма.

Мэра Владимира арестовали за взятку от представителей ритуального бизнеса

Источник: Следственный комитет РФ

Дмитрий Наумов был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки в размере не менее 1,1 миллиона рублей. Региональное управление ФСБ сообщает, что он признал вину.

ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Калиновское Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

Суд приговорил фигурантов дела о «Мистере сидре» к восьми и девяти годам колонии

Источник: Дарья Малеева/ТАСС

Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер сидр», погибли 50 человек.