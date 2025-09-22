Последние новости к вечеру 22 сентября 2025 года

Путин заявил о готовности РФ придерживаться ДСНВ после его истечения
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности сделал ряд заявлений о ситуации в сфере стратегической стабильности. Президент отметил, что российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.
Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии
Бывший чиновник арестован по делам, связанным с неправомерным доступом к информации и клеветой. В 2016—2021 годах Бальбек являлся депутатом Государственной Думы РФ от Крыма.
Мэра Владимира арестовали за взятку от представителей ритуального бизнеса
ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Калиновское Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Суд приговорил фигурантов дела о «Мистере сидре» к восьми и девяти годам колонии
Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер сидр», погибли 50 человек.