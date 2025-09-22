В Подмосковье отопительный сезон начнется 23 сентября

«Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание — по прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до 3−4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября — многоквартирные дома», — привели в тексте слова министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова.