В Подмосковье отопительный сезон начнется 23 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объекты социального назначения Московской области начнут подключать к теплоснабжению 23 сентября, а в начале следующей недели тепло придет в жилые дома, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Источник: AP 2024

«Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание — по прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до 3−4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября — многоквартирные дома», — привели в тексте слова министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова.

В пресс-службе добавили, что с 15 сентября в Подмосковье начались пробные топки, которые необходимы для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона.

Отмечается, что в Подмосковье насчитывается более 2,7 тыс. котельных. За первую неделю пробные топки проведены на 78% из них. Еще на 606 котельных они завершаются на этой неделе.