В Оренбургской области пройдут карьерные фестивали службы занятости

Фестивали службы занятости для школьников «Живи и работай в Оренбуржье» пройдут в Бугуруслане и Бузулуке по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области.
Площадки мероприятия направлены на знакомство участников с образовательными возможностями региона, профориентацию и помощь в выборе будущей профессии. Для ребят организуют выставки колледжей, вузов и предприятий Оренбургской области, творческие мастер-классы, тренинги по развитию гибких навыков и кейс-чемпионаты «Битва профессий».
25 сентября фестиваль пройдет в Бугуруслане по адресу: Дворец культуры «Юбилейный», ул. Коммунистическая, д. 29А, а 2 октября — в Бузулуке в Доме культуры «Юбилейный» (3-й микрорайон, 117а). Подробнее о карьерных фестивалях можно узнать в территориальных кадровых центрах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.