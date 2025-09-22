В Рузском округе Подмосковья расчистили часть реки Турицы

Расчистку пруда в деревне Контемирово и части реки Турицы провели в Рузском муниципальном округе Московской области. Работы организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты очистили воду от различных загрязнений, например от поваленных деревьев, бытового мусора, водорослей и камыша. Отдельное внимание уделили прибрежной зоне. Для работ была задействована современная специализированная техника: земснаряды, экскаваторы, мульчеры и самосвалы.
За 15 дней удалось очистить территорию площадью более 11 тыс. кв. м. Благодаря этому значительно улучшилось экологическое состояние водоемов, восстановился природный баланс, а прибрежная зона превратилась в комфортную территорию для отдыха местных жителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.