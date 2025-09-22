Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из Ленобласти узнали, как выращивать салат

Сделать это они смогли во время посещения агрохолдинга «Выборжец».

Учащиеся Янинского центра образования в Ленинградской области посетили с экскурсией, организованной по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», агрохолдинг «Выборжец». Об этом сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.

На предприятии ребята узнали о технологии выращивания салатов в инновационных теплицах. Также в ходе экскурсии эксперт поделился со школьниками секретами успешного культивирования растений. Помимо этого, он рассказал детям о важности экологии и новейших методах ухода за зеленью.

Особое впечатление на ребят произвела практическая часть экскурсии. Дети самостоятельно посадили семена салата, применив в реальной жизни полученные знания в сфере подготовки почвы и ухода за растениями. Ожидается, что эта экскурсия поможет школьникам осознанно выбрать будущую профессию и привлечет их внимание к развитию отечественного агросектора.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.