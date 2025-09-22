Школьники из Ленобласти узнали, как выращивать салат

Учащиеся Янинского центра образования в Ленинградской области посетили с экскурсией, организованной по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», агрохолдинг «Выборжец». Об этом сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
На предприятии ребята узнали о технологии выращивания салатов в инновационных теплицах. Также в ходе экскурсии эксперт поделился со школьниками секретами успешного культивирования растений. Помимо этого, он рассказал детям о важности экологии и новейших методах ухода за зеленью.
Особое впечатление на ребят произвела практическая часть экскурсии. Дети самостоятельно посадили семена салата, применив в реальной жизни полученные знания в сфере подготовки почвы и ухода за растениями. Ожидается, что эта экскурсия поможет школьникам осознанно выбрать будущую профессию и привлечет их внимание к развитию отечественного агросектора.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.