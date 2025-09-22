В Госдуме предложили включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок

«Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ», — сказала Дрожжина.