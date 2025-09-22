Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

Медэксперт Лим: способность удерживать равновесие говорит о состоянии здоровья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro.

«Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом», — сказала она.

По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40−49 лет — 40 секунд, в 50−59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60−69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70−79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.

Чтобы самостоятельно проверить, как долго вы сможете простоять на одной ноге, следуйте нижеуказанным правилам:

Следует стоять на одной ноге без какой-либо опоры;Необходимо держать глаза открытыми, а руки должны быть на бедрах;Отсчет следует начинать с того момента, когда ваша нога отрывается от земли.

Ранее в прошлом месяце директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева в разговоре с РИА Новости перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями. По ее словам, специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.