Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro.
«Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом», — сказала она.
По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40−49 лет — 40 секунд, в 50−59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60−69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70−79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.
Чтобы самостоятельно проверить, как долго вы сможете простоять на одной ноге, следуйте нижеуказанным правилам:
Следует стоять на одной ноге без какой-либо опоры;Необходимо держать глаза открытыми, а руки должны быть на бедрах;Отсчет следует начинать с того момента, когда ваша нога отрывается от земли.
