На контейнерных площадках в Московской области установили 122 бака

В частности, на площадках в Подмосковье установили 78 новых баков для твердых коммунальных отходов. Еще 45 таких емкостей предназначены для раздельного сбора мусора. Кроме того, в регионе разместили пять бункеров для крупногабаритных отходов. Все эти емкости установили в городских округах Домодедово, Зарайск и Ступино, деревнях Авдотьино и Новоселки.