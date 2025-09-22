Ричмонд
На контейнерных площадках в Московской области установили 122 бака

Большая часть из них предназначена для сбора твердых коммунальных отходов.

Более 120 баков на прошлой неделе заменили на контейнерных площадках в Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

В частности, на площадках в Подмосковье установили 78 новых баков для твердых коммунальных отходов. Еще 45 таких емкостей предназначены для раздельного сбора мусора. Кроме того, в регионе разместили пять бункеров для крупногабаритных отходов. Все эти емкости установили в городских округах Домодедово, Зарайск и Ступино, деревнях Авдотьино и Новоселки.

Помимо этого, специалисты продолжают мероприятия по дезинфекции баков. Такую работу провели в городских и муниципальных округах Домодедово, Кашира, Коломна, Луховицы, Серебряные Пруды. Всего было обработано 249 емкостей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.