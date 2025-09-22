Ричмонд
Семьи Камышинского района Волгоградской области сдали нормы ГТО

Команды соревновались в гибкости, меткости и силе.

Жители Камышинского района Волгоградской области 17 сентября приняли участие в семейном фестивале сдачи норм ГТО, сообщили в районной администрации. Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Спортивный праздник «Всей семьей на сдачу норм ГТО» состоялся на базе детско-юношеской спортивной школы Камышинского района в Петровом Вале. Мероприятие проводят с 2018 года. В нем принимают участие семьи с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста.

Вначале для участников провели зарядку, а после они отправились сдавать нормативы. Команды прошли испытания на гибкость, меткость и силу: выполнили наклоны вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места и бросок теннисного мяча в цель. Далее семьи попробовали свои силы в эстафетах, а во время ожидания результатов участники играли и загадывали друг другу виды спорта. Все команды получили грамоты от областного Союза женщин и сертификаты от магазина, а юные спортсмены — «золотые» медали, врученные им спортивной школой.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.