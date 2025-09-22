Семьи Камышинского района Волгоградской области сдали нормы ГТО

Вначале для участников провели зарядку, а после они отправились сдавать нормативы. Команды прошли испытания на гибкость, меткость и силу: выполнили наклоны вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места и бросок теннисного мяча в цель. Далее семьи попробовали свои силы в эстафетах, а во время ожидания результатов участники играли и загадывали друг другу виды спорта. Все команды получили грамоты от областного Союза женщин и сертификаты от магазина, а юные спортсмены — «золотые» медали, врученные им спортивной школой.