В Воронежской области обновят участок дороги Елань — Колено — Бутурлиновка

Участок дороги Елань — Колено — Бутурлиновка в Бутурлиновском районе Воронежской области отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность отрезка составляет более четырех километров, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Дорога соединяет Новохоперский и Бутурлиновский районы. По ней также ездит школьный автобус, перевозя детей из нескольких сел, например из Великоархангельского.
В процессе ремонта специалисты планируют обновить дорожное покрытие. На данном этапе они укладывают верхний слой асфальтобетона, а в дальнейшем проведут работы по укреплению обочин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.