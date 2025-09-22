Сирота с малолетним ребёнком девять лет ждёт жильё в Воронежской области

В Воронежской области сирота с ребёнком годами не может добиться предоставления положенного ей жилья. Женщина стоит в специализированной очереди с 2016 года. Нарушением жилищных прав заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре СКР в понедельник, 22 сентября.
В январе 2025 года в законную силу вступило судебное решение, однако квартиру женщине так и не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов. Мать вместе с малолетним ребёнком до сих пор вынуждена проживать в арендуемом за свой счёт жилье.
В региональном СУ СКР расследуется уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил местным следователям принять меры для признания женщины потерпевшей и обязал их доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.