Сирота с малолетним ребёнком девять лет ждёт жильё в Воронежской области

В январе 2025 года в законную силу вступило судебное решение, однако квартиру женщине так и не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов. Мать вместе с малолетним ребёнком до сих пор вынуждена проживать в арендуемом за свой счёт жилье.