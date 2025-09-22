В Воронежской области провели краеведческую игру «Маршрутами Борисоглебска»

Краеведческая игра-путешествие «Маршрутами Борисоглебска» состоялась в Борисоглебской центральной городской модельной библиотеке им. В. Кина в Воронежской области. Проведение таких культурных мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В игре, состоявшей из трех этапов, приняли участие две команды учащихся первого курса Борисоглебского филиала «Губернского педагогического колледжа». Задания были посвящены истории города, его символике, архитектуре и биографии известных уроженцев. Команды выбирали категорию и стоимость вопросов, представленных на слайдах.
В финальном туре для игроков подготовили специальное задание. Вопросы, в частности, были связаны с проектом «Судьбы, ставшие историей», который библиотека реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справившимся с заданиями этого блока вручили карманные календари на 2026 год.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.