На съемки — целый год: Клип ростовского общественника и знатока Ростова-на-Дону взял гран-при конкурса цифрового искусства

Общественник целый год снимал клип к 276-летию Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ко дню города в донской столице назвали победителей Первого городского открытого конкурса цифрового искусства «Ростов-на-Дону в фокусе современности». И в гостях в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» побывал обладатель гран-при этого конкурса — Вячеслав Лобырев — депутат Ростовской-на-Дону городской думы, общественник, а еще знаток истории донской столицы, автор и исполнитель песен.

Вячеслав рассказал, как родилась идея этого клипа, как его снимали целый год, и почему в главной роли — его супруга и мать троих детей Элина. Также гость обрисовал свой идеальный туристический маршрут для гостей донской столицы.

Кроме того Вячеслав Александрович признался, что поет гимн Ростова-на-Дону и разворачивает флаг родного города, покоряя горные вершины. И даже записывает идеи для новых песен во время восхождения.

Обо всем этом и многом другом мы поговорили в передаче «Диалоги» на радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону». Запись эфира можно послушать по ссылке.

