Дети из Белгородской области узнали, как устроено молочное производство

Во время экскурсии ребята увидели полный цикл производства молока. Также они узнали, в каких условиях содержатся коровы, как за ними ухаживают и чем их кормят. Помимо этого, школьники освоили современные технологии переработки молока. Уточним, что экскурсия была организована по проекту «Билет в будущее».