Дети из Белгородской области узнали, как устроено молочное производство

Экскурсию на предприятие «Корпоративная академия “Большое крыло”» организовали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» для учащихся 7−9-х классов Кривцовской школы в Белгородской области. Об этом сообщили в департаменте образования региона.
Во время экскурсии ребята увидели полный цикл производства молока. Также они узнали, в каких условиях содержатся коровы, как за ними ухаживают и чем их кормят. Помимо этого, школьники освоили современные технологии переработки молока. Уточним, что экскурсия была организована по проекту «Билет в будущее».
«Такие выездные экскурсии способствуют формированию у молодых людей практических знаний, стимулируют интерес к рабочим специальностям и помогают сделать осознанный выбор будущей профессии. Так, шаг за шагом развиваются компетенции для будущей карьеры, ребята узнают о профессиях через живой опыт и командную работу», — сказала руководитель проекта «Билет в будущее» в Белгородской области Татьяна Жукова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.