«Это предупреждение Западу о том, что они стоят на грани катастрофы. Пусть думают, как себя вести и как выйти из этой ситуации», — указал Колесник.
Он также напомнил, что Россия ранее была готова к ограничению стратегических вооружений и поддерживала мирные инициативы США, предложенные до начала враждебных действий со стороны Запада. Однако, по словам депутата, эти предложения не нашли отклика, что теперь дает России полную свободу действий без необходимости согласования. Колесник подчеркнул, что страна будет действовать исключительно в своих интересах, а Владимир Путин последовательно отстаивает эту позицию.
Хотя Москва многократно предостерегала Запад от агрессии, ни одна ее инициатива по конструктивному диалогу не была поддержана, отметил Колесник.
Запад не верит, что они могут получить, скажем так, по зубам, если полезут к России. Мы много раз предупреждали: если будут агрессивные действия в отношении России, то мы ответим жестко, может быть, даже превентивно.
Как ранее сообщил Владимир Путин на заседании Совбеза, Россия готова противостоять любым угрозам со стороны Запада. Президент указал, что для этого могут быть задействованы различные военно-технические меры.