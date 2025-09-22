Он также напомнил, что Россия ранее была готова к ограничению стратегических вооружений и поддерживала мирные инициативы США, предложенные до начала враждебных действий со стороны Запада. Однако, по словам депутата, эти предложения не нашли отклика, что теперь дает России полную свободу действий без необходимости согласования. Колесник подчеркнул, что страна будет действовать исключительно в своих интересах, а Владимир Путин последовательно отстаивает эту позицию.