В Тюмени на улице Авторемонтной благоустроили двор

Там высадили деревья и установили тренажеры.

Двор у домов № 17 и № 21 на улице Авторемонтной в Тюмени благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

На территории у домов появилась новая отмостка, а у подъездов обустроили безбарьерную среду. Также были обновлены инженерные сети, благодаря чему зимой у жильцов не будет перебоев с отоплением и водоснабжением.

Кроме того, во дворе появилась площадка для панны (разновидности футбола для двух игроков) и стритбола — направления баскетбола. Также были установлены тренажеры. В ходе благоустройства рядом с пятиэтажным домом высадили 65 деревьев, среди них тополя, яблони, черемухи и рябины.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.