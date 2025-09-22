В Тюмени на улице Авторемонтной благоустроили двор

Кроме того, во дворе появилась площадка для панны (разновидности футбола для двух игроков) и стритбола — направления баскетбола. Также были установлены тренажеры. В ходе благоустройства рядом с пятиэтажным домом высадили 65 деревьев, среди них тополя, яблони, черемухи и рябины.