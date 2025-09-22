Три хутора и одна станица в Ростовской области остались без газа из-за аварии

Жители трех хуторов и одной станицы в Ростовской области временно остались без газа. Об этом сообщили в администрации Астаховского сельского поселения Каменского района.
— В связи с аварией на линии среднего давления газопровода произведено экстренное прекращение подачи газоснабжения в хутор Масаловка, хутор Березовый, хутор Астахов, станицу Погорелово до устранения повреждений, — предупредили местные власти.
Подачу газоснабжения должны возобновить сразу после завершения ремонтных работ и проверки безопасности системы. Вернули ресурс в дома или еще нет к этому моменту, неизвестно.
