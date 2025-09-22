Дизайн человека: как работает система и стоит ли в нее верить

Корни стремления понять чужое поведение уходят в далекое прошлое, объяснила «Газете.Ru» клинический психолог Ксения Петрова. Когда у наших предков еще не было языка, жизнь в стае держалась на умении считывать намерения других. Эта способность закрепилась на генетическом уровне: нам до сих пор важно понимать, кто перед нами, чтобы найти свое место в иерархии. Те, кто не справлялся с коммуникацией, рисковали оказаться внизу стаи или вовсе быть изгнанными.