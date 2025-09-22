В Среднеканском округе Магаданской области модернизируют две библиотеки

Напомним, переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту проводят с 2019 года. За это время на Колыме созданы 11 модельных библиотек в Хасынском, Тенькинском, Ольском, Омсукчанском, Ягоднинском, Сусуманском округах и в Магадане. До конца 2025 года будут модернизированы еще две библиотеки в Хасынском и Ягоднинском округах.