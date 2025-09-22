В Среднеканском округе Магаданской области модернизируют две библиотеки

Модельные библиотеки появятся в следующем году в Среднеканском округе Магаданской области по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В округе под модернизацию попали центральная и детская библиотеки. В учреждениях обновят книжный фонд, мебель, оборудование, проведут ремонтные работы и создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там также появится доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Сейчас сотрудники проходят обучение по программам повышения квалификации.
Напомним, переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту проводят с 2019 года. За это время на Колыме созданы 11 модельных библиотек в Хасынском, Тенькинском, Ольском, Омсукчанском, Ягоднинском, Сусуманском округах и в Магадане. До конца 2025 года будут модернизированы еще две библиотеки в Хасынском и Ягоднинском округах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.