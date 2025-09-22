Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без отпусков и больничных: Силовиков Молдовы перевели на чрезвычайный режим — обыски нон-стоп перед выборами

Таможенникам даны указания уделять повышенное внимание представителям политических оппонентов.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный режим для силовиков: запреты и круглосуточный контроль.

По информации источников, офицерам СИБ, МВД и НАЦ запрещают уходить в заранее запланированные отпуска, а также отказывают даже в отпуске по состоянию здоровья, сообщает OBSERVATORUL.

Сотрудников из Кишинёва не выпускают за пределы столицы без исключительных причин. Таможенникам, в свою очередь, даны указания уделять повышенное внимание представителям политических оппонентов.

Источники утверждают, что уровень давления на сотрудников силовых структур беспрецедентный.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.

Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).

Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.

Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).

Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.

Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).