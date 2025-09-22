Медпункты в Щекинском районе Тульской области получили новые автомобили

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в Щекинском районе Тульской области получили в распоряжение новые автомобили. Оснащение лечебных учреждений спецтранспортом отвечает целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Управлять машинами будут медработники, имеющие водительские удостоверения. Тем, у кого таких прав пока нет, с этого года компенсируют обучение в автошколе. В Щекинском районе машины направлены в Пришненский, Лукинский и Огаревский ФАПы.
«Мы стремимся к тому, чтобы фельдшеры и врачи быстрее добирались до пациентов, меньше времени тратили на дорогу. С 2013 года медработникам ФАПов передали уже 206 автомобилей», — отметил губернатор Дмитрий Миляев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.