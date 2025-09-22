В Екатеринбурге состоялась акция «Ночь диспансеризации»

Профилактическая акция «Ночь диспансеризации» состоялась 19 сентября в Екатеринбурге по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В поликлинике № 3 приняли около 150 жителей города. Работа началась в 20:00 и завершилась после полуночи. Бесплатный осмотр проводили специалисты Центральной городской клинической больницы № 6. Посетителям определяли группу здоровья, в случае необходимости направляли на углубленное обследование либо на консультацию к профильным специалистам.
Участники смогли измерить внутриглазное давление, кислород в крови и проверить работу легких. Также можно было сделать электрокардиографию и флюорографию, сдать общий анализ крови на определение уровня глюкозы, холестерина, антител к гепатитам В и С, ВИЧ. Кроме того, женщины могли пройти маммографию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.