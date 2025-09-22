В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал «Мосфильм HD» транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.