В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Телезрителям в Молдавии вместо фильма «Иван Васильевич меняет профессию» советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА Новости.
Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал «Мосфильм HD» транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.
Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Анета Гонца 15 сентября назвала любой аудиовизуальный контент из России пропагандой.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.