Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» оказался под запретом в Молдавии.

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Телезрителям в Молдавии вместо фильма «Иван Васильевич меняет профессию» советского режиссера Леонида Гайдая показали синий экран, передает корреспондент РИА Новости.

Картина попала под запрет в рамках обеспечения властями информационной безопасности граждан. Телеканал «Мосфильм HD» транслировал экран с предупреждением о приостановке ретрансляции в соответствии с положениями Кодекса об аудиовизуальных услугах. При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.

Вице-председатель Совета по телерадиовещанию Анета Гонца 15 сентября назвала любой аудиовизуальный контент из России пропагандой.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше