Экс-помощница Байдена Тара Рид получила гражданство России

Рид была помощницей Байдена, когда он занимал пост сенатора от штата Делавэр. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 году. Рид заявляла, что «потеряла все», в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сообщила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой.