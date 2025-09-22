Неделя туризма стартует в Якутии 26 сентября, сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
26 сентября в Якутске состоится экспертный семинар «Успешный старт в сфере туризма». Встреча начнется в 10:00 в пространстве «Точка кипения». Участники узнают о практических шагах по открытию собственного дела в индустрии гостеприимства. Эксперты расскажут о мерах государственной поддержки и особенностях ведения бизнеса.
27 сентября, во Всемирный день туризма, для всех желающих будут организованы экскурсии по Старому городу Якутска. Гиды проведут три группы в 11:00, 12:00 и 13:00 от площади Республики. А 2 октября состоится круглый стол «Итоги туристического сезона 2025». В Доме правительства № 2 обсудят результаты летнего сезона и определят ключевые направления дальнейшей работы.
Кроме того, будут организованы бесплатные кинопоказы фильмов — финалистов конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Картины расскажут о разных уголках региона, его культуре и уникальных возможностях для путешествий. Информация о расписании показов будет публиковаться в Telegram-канале и странице агентства развития туризма Якутии в социальной сети «ВКонтакте».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.