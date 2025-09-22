Госдума рассмотрит законопроект о призыве на военную службу в течение года

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Да, как комитет и предлагал», — сказал Картаполов.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Инициативу поддерживает правительство России при условии доработки ко второму чтению.
Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.