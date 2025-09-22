В Ульяновске провели субботник в экопарке «Черное озеро»

Субботник на территории экопарка «Черное озеро» провели в Ульяновске, сообщили в правительстве региона. Мероприятие провели в поддержку акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участниками мероприятия стали около 300 человек: школьники, студенты, сотрудники организаций и предприятий. Всего с береговой линии в ходе субботника собрали более 8 куб. м мусора. Самым активным участникам экологических акций вручили благодарственные письма.
Уточним, на территории Ульяновской области в 2025 году запланировали провести около 150 акций по уборке мусора на 130 км береговой линии водных объектов. Такие акции проводятся во всех районах области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.