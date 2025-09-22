Разработан новый метод диагностики психических расстройств

«Многие популярные средства от шизофрении действуют далеко не на всех пациентов, из-за чего большинство врачей сейчас подбирает терапию для каждого больного при помощи метода проб и ошибок. Иногда на данный процесс уходит по шесть-семь месяцев, и мы надеемся, что наши органоиды позволят отойти от этой практики и сразу же подобрать правильный препарат для носителей этих расстройств», — сообщила Катурия.