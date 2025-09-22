Следователи заведут дело из-за ситуации с аварийным домом в Ростове

Возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре федерального СК.
Донские следователи должны завести дело, а также представить доклад о ходе и результатах своей работы. Исполнение этих задач взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее представители СУ СК России по Ростовской области уже провели процессуальную проверку. Обстоятельства начали выяснять после жалоб в соцсетях. В публикациях говорилось, что владельцы квартир в доме на улице Шаумяна (объект ОКН) вынуждены жить в непригодных для этого условиях.
В здании 1910 года постройки отметили разрушения несущих конструкции и фасада. При этом сроки капремонта, несмотря на вступившее еще в 2006 году судебное решение, неоднократно переносятся, последний раз — на 2026 год.
