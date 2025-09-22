В Сергиево-Посадском округе завершают ремонт моста через реку Пажу

Мост находится недалеко от поселка ОРГРЭС. Он обеспечивает транспортное сообщение между городами Хотьково и Дмитров. Специалисты отремонтировали пролетное строение, опорные части, закрепили новые плиты и сопряжения, уложили мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода. На время ремонта для удобства жителей и гостей округа движение на мосту было организовано в реверсивном режиме.