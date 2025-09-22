В Сергиево-Посадском округе завершают ремонт моста через реку Пажу

Капитальный ремонт моста через реку Пажу в Сергиево-Посадском округе Московской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Мост находится недалеко от поселка ОРГРЭС. Он обеспечивает транспортное сообщение между городами Хотьково и Дмитров. Специалисты отремонтировали пролетное строение, опорные части, закрепили новые плиты и сопряжения, уложили мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода. На время ремонта для удобства жителей и гостей округа движение на мосту было организовано в реверсивном режиме.
«Движение транспорта по мосту у поселка ОРГРЭС осуществляется в полном объеме. Сейчас дорожники благоустраивают территорию и ведут подмостовые работы — планируют обочины, штукатурят и красят опоры. Полностью завершить работы планируется в октябре 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.