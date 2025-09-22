В Костроме этой осенью посадят более 850 деревьев и кустарников

Осенняя высадка деревьев стартовала в Костроме в соответствии с национальным проектом «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Новые деревья высаживают вместо погибших или убранных аварийных деревьев в местах их прежнего произрастания, а также для озеленения других городских территорий. Из-за теплой засушливой погоды работы сдвинули на середину сентября. Первые посадки начались в сквере у Мучных рядов. Здесь высаживают 10 яблонь и 300 кизильников блестящих. Такими же кустарниками и плодовыми деревьями планируют украсить площадь Конституции.
Озеленение также проведут на улицах Беленогова, Индустриальной, Долматова, Шагова, Юных Пионеров, Профсоюзной, на участке между улицами Березовая роща и Никитская. Всего в осенний период планируется посадить более 850 саженцев. Для городских территорий специалисты выбрали туи, ели, спиреи, сирени, акации и другие растения. Их выращивают в питомнике учреждения «Чистый город», а также приобретают в других ботанических центрах.
Ежегодно количество высаженных деревьев в Костроме превышает число удаляемых старых и больных экземпляров. В прошлом году было убрано 1474 аварийных дерева и вновь высажено 2123 растения. В этом году тенденция сохранилась. Всего по итогам весенне-осенних озеленительных работ в парках, скверах и на улицах Костромы появятся 2 тыс. молодых деревьев и кустарников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.