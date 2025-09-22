В Костроме этой осенью посадят более 850 деревьев и кустарников

Озеленение также проведут на улицах Беленогова, Индустриальной, Долматова, Шагова, Юных Пионеров, Профсоюзной, на участке между улицами Березовая роща и Никитская. Всего в осенний период планируется посадить более 850 саженцев. Для городских территорий специалисты выбрали туи, ели, спиреи, сирени, акации и другие растения. Их выращивают в питомнике учреждения «Чистый город», а также приобретают в других ботанических центрах.