Лучшие профориентационные проекты предложат для масштабирования в регионах

Проекты победителей Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик предложат для масштабирования в регионах России, сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.
В частности, лучшие проекты собираются предложить для внедрения в Единую модель профориентации, запущенную в регионах. Одним из победителей конкурса стала инициатива из Татарстана. Она направлен на патриотическое воспитание молодежи и поиск своего призвания в военной сфере. Также в числе первых оказался проект Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии. Всего на конкурс подали 269 заявок из 63 регионов России.
«Использование проектов победителей в части реализации Единой модели профориентации позволит нам масштабировать опыт регионов на всю страну. Это особенно важно в свете развития регионального компонента. Победители федерального конкурса уже успешно внедряют свои наработки в родных регионах и образовательных организациях, и их опыт и выработанные механизмы профориентационной работы помогут кратно повысить интерес школьников к востребованным профессиям», — заявил руководитель Единой модели профориентации «Билет в будущее», управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.