Лучшие профориентационные проекты предложат для масштабирования в регионах

В частности, лучшие проекты собираются предложить для внедрения в Единую модель профориентации, запущенную в регионах. Одним из победителей конкурса стала инициатива из Татарстана. Она направлен на патриотическое воспитание молодежи и поиск своего призвания в военной сфере. Также в числе первых оказался проект Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии. Всего на конкурс подали 269 заявок из 63 регионов России.