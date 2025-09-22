IBU не допустит биатлонистов Беларуси к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет менять свое решение по допуску атлетов из России и Беларуси к олимпийскому отбору на Игры-2026, пишет ТАСС.
19 сентября на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) было заявлено, что спортсмены России и Беларуси будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев.
В пресс-службе IBU в свою очередь сказали, что «приняли к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо».
Там уточнили, что это касается спортсменов, которые прошли квалификацию для участия в Олимпиаде: «Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону».
IBU стоит на своем и принятые ранее решения о недопуске белорусских и российских биатлонистов к международным соревнованиям (а значит и отбору на Олимпиаду) менять не собирается.
IBU не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов. Напомним, что из-за санкций IBU, российские и белорусские биатлонисты на протяжении трех последних сезонов были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.
Ранее мы писали, что белоруска Соболенко показала себя в купальнике на берегу Эгейского моря: «Баланс между работой и личной жизнью».
Еще рассказали, что Белгидромет предупредил о резком и похолодании и морозах в Беларуси с 23 сентября: «Резкое изменение погоды».