Воронежский аэропорт может возобновить работу после снятия ограничений

Аэропорт Воронеж имени Петра I готов возобновить работу после снятия ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, несмотря на временные ограничения, аэропорт поддерживает технику и инфраструктуру в рабочем состоянии, что позволит быстро вернуться к полноценной деятельности.

Господин Гусев подчеркнул, что сроки возобновления полетов зависят от готовности авиакомпаний. В настоящее время техника и персонал аэропорта готовятся к осенне-зимнему периоду. Сотрудники участвуют в учениях, моделируя различные сценарии для повышения готовности.

После начала СВО в Черноземье были закрыты все аэропорты, в том числе в Воронеже. В конце февраля 2025 года Росавиация опровергла информацию о подготовке к открытию аэропортов в макрорегионе.

Весной 2024 года завершилось строительство нового терминала воронежского аэропорта площадью 13,7 тыс. кв. м, который будет обслуживать внутренние воздушные линии. По данным компании, объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд руб.

Подробнее о ремонтах простаивающих аэропортов в Черноземье — в материале «Ъ-Черноземье».