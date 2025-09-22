Школьники из Ленобласти посетили с экскурсией больницу в Выборге

Завершилось профориентационное путешествие в хирургическом отделении № 2. Там на глазах у школьников врач-оториноларинголог с помощью современного видеоэндоскопа осмотрел пациента. На большом экране ребята в реальном времени увидели, как выглядят изнутри некоторые органы. Доктор объяснил, на что он обращает внимание в ходе осмотра и как распознает признаки различных заболеваний.