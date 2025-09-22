Школьники из Ленобласти посетили с экскурсией больницу в Выборге

Профориентационная экскурсия для школьников состоялась в Выборгской межрайонной больнице в Ленинградской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в медучреждении.
Во время экскурсии ребята увидели ангиографический комплекс и узнали, как он работает. Отмечается, что это оборудование позволяет врачам проводить сложнейшие операции на сосудах через минимальные проколы.
Также школьники посетили реанимацию, операционную и клинико-диагностическую лабораторию. Во время экскурсии по последней ребята выяснили, как результаты анализов помогают врачам ставить точные диагнозы.
Завершилось профориентационное путешествие в хирургическом отделении № 2. Там на глазах у школьников врач-оториноларинголог с помощью современного видеоэндоскопа осмотрел пациента. На большом экране ребята в реальном времени увидели, как выглядят изнутри некоторые органы. Доктор объяснил, на что он обращает внимание в ходе осмотра и как распознает признаки различных заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.