В Салехарде пройдет масштабное шоу дронов в честь 80-летия Великой Победы

«Беспилотные технологии постепенно внедряются во все сферы жизни человека и становятся полезным инструментом даже в области креативных индустрий. Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа открыто этим процессам и активно применяет инновации в городской жизни. Благодаря этому мы сможем обновить национальный рекорд и передать в современной форме единство и чувство благодарности, которыми пронизаны рисунки ребят со всей России», — рассказал руководитель направления шоу дронов компании «Геоскан» Евгений Радченко.