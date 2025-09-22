В Салехарде пройдет масштабное шоу дронов в честь 80-летия Великой Победы

Масштабное световое шоу дронов пройдет в Салехарде в честь 80-летия Великой Победы 26 сентября. Об этом сообщили в компании «Геоскан».
Во время мероприятия 2500 квадрокоптеров со светодиодами будут выстраиваться в символы Победы. В основу 3D-анимации легли рисунки победителей всероссийского конкурса «Небо Победителей». Помимо шоу дронов организаторы подготовят культурную программу. Она будет посвящена истории города и вкладу тружеников тыла в Великую Победу.
«Беспилотные технологии постепенно внедряются во все сферы жизни человека и становятся полезным инструментом даже в области креативных индустрий. Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа открыто этим процессам и активно применяет инновации в городской жизни. Благодаря этому мы сможем обновить национальный рекорд и передать в современной форме единство и чувство благодарности, которыми пронизаны рисунки ребят со всей России», — рассказал руководитель направления шоу дронов компании «Геоскан» Евгений Радченко.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.